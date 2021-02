Einzug am Flughafen – Fünf neue Mieter für den Circle Die aktuelle Vermietungsquote im Circle beträgt rund 85 Prozent.

In den Circle am Flughafen Zürich ziehen immer mehr Mieter ein. Foto: Andrea Zahler

Nach der Eröffnung des Circle im Flughafen Zürich letzten November sind die meisten Geschäfte und Restaurants aufgrund der aktuellen behördlichen Auflagen zurzeit geschlossen. Trotz der aktuell grossen Herausforderungen aufgrund der Corona-Pandemie bleibe das Interesse am Circle gross, steht in einer Medienmitteilung. Mit Amag (ZU-Ausgabe vom 21. Januar), Bruno Wickart, Rehaclinic, Cermony Swiss und Vebego haben sich fünf weitere Unternehmen für den Circle entschieden und Mietverträge für Verkaufs-, Veranstaltungs-, Therapie- oder Büroflächen unterzeichnet. Damit beträgt die aktuelle Vermietungsquote rund 85 Prozent.

Dienstleistungen aller Art

Der Autoimporteur Amag schafft auf einer Fläche von über 600 m2 eine Erlebniswelt rund um Produkte und Lösungen im Bereich neuer Mobilität. Bruno Wickart ist ein Gesamteinrichter von Arbeits- und Wohnräumen im Premiumsegment. Mit seinem neuen Showroom auf einer Fläche von rund 600 m2 expandiert das Schweizer Unternehmen aus Zug in den Circle. Zudem wird auch der neue und inhabergeführte Brand Cermony im Frühling dieses Jahres ein «Bliss Center» im Circle eröffnen. Angeboten werden Massagen, Kneipp-Wickel, Gesichtsbehandlungen und weitere naturkosmetische und gesundheitsfördernde Dienstleistungen. Die Rehaclinic wird das bereits über zehn Jahre bestehende Rehacenter Zürich Airport in den Circle verschieben. Vebego, ein Dienstleister von Immobilien- und Facility-Management-Leistungen in Europa, wird ab Mai 2021 im Circle einziehen.

red