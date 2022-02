Wahlen in Höri – Fünf Parteilose und der SVP-Gemeindepräsident für fünf Sitze In Höri tritt nur ein Bisheriger nicht mehr an – zwei neue Kandidierende wollen in den Gemeinderat. Für das Präsidium bewirbt sich nur der amtierende René Götz. Daniela Schenker

Das Gemeindehaus von Höri: Am 27. März wird entschieden, wer hier als Exekutivmitglied wirken darf. Foto: Sibylle Meier

In Höri gibt es eine aktive Partei: die SVP. Sie stellt mit René Götz heute den Gemeindepräsidenten. Dieser wird sein Amt bei den Wahlen im März verteidigen. Das Präsidium macht ihm niemand streitig – und doch kommt es im Gemeinderat zur Kampfwahl, da sich insgesamt sechs Personen für einen der fünf Sitze bewerben. Mit Ausnahme von Götz gehört keine einer Partei an. Der Zürcher Unterländer hat allen Kandidierenden die gleichen Fragen gestellt. Sie antworten in alphabetischer Reihenfolge.