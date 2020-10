Strenge frühe rote Karte

Die Fussballplätze Stighag in Kloten und BXA in Bassersdorf liegen in den benachbarten Gemeinden nahe beieinander. Entsprechend emotional sind jeweils die Derbys.

Kloten hätte in der Gruppe 4 bei einem Sieg gegen den Tabellenletzten Bassersdorf 2 auf Platz 2 vorrücken können. Die Flughafenstädter übernahmen sofort das Kommando. Sie gingen in der 10. Minute in Führung. In der 19. Minute gab es ein Verharken zwischen zwei Spielern. Der Schiedsrichter zeigte dem einen, dem Klotener Bekim Bushati, die rote und dem anderen die gelbe Karte. Dies ärgerte Klotens Sportchef André Moscon. «Es war eine unglückliche Situation, in der beide Spieler gleich beteiligt waren. Das der eine vom Platz muss und der andere nicht, ist eine krasse Fehlentscheidung», sagte der erfahrene und als besonnen bekannte Fussballfachmann.

Trotz Unterzahl hatte Kloten durch Erlind Gjukaj und Sebastian Mörgeli Chancen, um das Skore zu erhöhen. Es war aber Bassersdorf, das kurz vor der Pause ausgleichen konnte. Das Team der neuen Trainer Demian Cos und Carmelo Ienco ging in der 53. Minute sogar in Führung. Durch einen Konter in der 75. Minute sogar mit 3:1. Der lange Zeit verletzt gewesene, in der 56. Minute eingewechselte Bujar Memeti, erzielte in der 85. Minute mit dem Kopf noch den 2:3-Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht. «Wir müssten das 2:0 schiessen», konstatierte nach Spielschluss André Moscon.

Demian Cos und Carmelo Ienco feierten in ihrem zweiten Spiel als Teamverantwortliche ihren zweiten Sieg.

Kloten - Bassersdorf 2 2:3 (1:1). Tore: 10. Bushati (Foulpenalty) 1:0. 43. Flavio Pfister 1:1. 53. Kumbuesa 1:2. 75. Maggio 1:3. 85. Memeti 3:2. – Bemerkung: 19. Rote Karte Bushati (K/Tätlichkeit).