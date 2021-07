Schlägereien an der Langstrasse – Fünf Verletzte, ein Schwerverletzter, Flasche trifft Polizist am Kopf In der Nacht auf Samstag kam es im Zürcher Kreis 4 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein emotionaler Fussballabend und die Rückkehr des Partyvolkes ins Zürcher Ausgangs-Viertel nach langer, pandemiebedingter Pause führten in der Nacht auf Samstag zu Gewaltausbrüchen: Die Stadtpolizei Zürich musste wiederholt in den Kreis 4 ausrücken, wie sie mitteilt. Am Samstagmorgen, kurz nach 4.30 Uhr weil in einem Hinterhof an der Dienerstrasse 27 ein 22-jähriger Schweizer von mehreren Personen angegriffen und mit einem unbekannten Gegenstand am Kopf schwer verletzt worden ist. Er musste mit der Sanität umgehend ins Spital gebracht werden. Während der Tatbestandsaufnahme sei ein Korpsmitglied mit einer Flasche beworfen worden, wie die Stadtpolizei weiter mitteilt. Der Polizist wurde dabei am Kopf getroffen und leicht verletzt.

Einige Minuten zuvor war es an der Brauerstrasse 48 zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen. Ein 17-jähriger Marokkaner erlitt dabei eine Stichverletzung am Bein und musste von der Sanität ins Spital geführt werden.

Vier Verdächtige festgenommen

Stunden vorher, kurz nach 1 Uhr war es an der Lagerstrasse 104 zunächst zu einem verbalen Disput zwischen mehreren Personen gekommen. In der Folge wurde ein 27-jähriger Portugiese von mehreren Männern mit Faustschlägen attackiert und verletzt. Die Stadtpolizei Zürich nahm vier Tatverdächtige im Alter zwischen 18 und 21 Jahren aus der Schweiz und Italien fest.

Bereits am späteren Freitagabend, kurz vor 22.30 Uhr waren an der Langstrasse 92 zwei Schweizer im Alter von 26 und 37 Jahren von einem Unbekannten durch Faustschläge verletzt worden und mussten zur Behandlung ins Spital gebracht werden.

Die Stadtpolizei Zürich bittet Personen, die Angaben zu den vier Fällen machen können, sich bei der telefonisch (0 444 117 117) zu melden.

