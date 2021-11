Corona-Ausbruch in Spreitenbach – Fünf weitere Personen positiv getestet – Altersheim bleibt geschlossen Insgesamt sind zehn Bewohnende und eine Mitarbeiterin Corona-positiv. Das Alters- und Pflegeheim Im Brühl öffnet frühestens am Donnerstag wieder. Pascal Unternährer

Im Alters- und Pflegeheim Im Brühl in Spreitenbach sind elf Personen positiv auf Corona getestet worden. Foto: Google Street View

Weil sechs Bewohnerinnen und Bewohner zu Beginn der letzten Woche bei einem ersten Test einen positiven Corona-Befund hatten, wurden die 80 Bewohnenden in Quarantäne geschickt: Sie durften ihre Zimmer nicht mehr verlassen. Am Freitag wurde das Spreitenbacher Alters- und Pflegeheim Im Brühl für Auswärtige geschlossen.

Jede 8. Person hat Corona

Gleichentags wurden alle Mitarbeitenden sowie Seniorinnen und Senioren per PCR-Speicheltest kontrolliert. Am Samstag war der Befund da: Die sechs positiven ersten Tests wurden bestätigt. Dazu sind weitere vier Betagte sowie eine Heimmitarbeiterin Corona-positiv. Es ist also jede achte betagte Person im Heim positiv.