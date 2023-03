Industriestrasse in Rümlang – Fünfeinhalb Jahre Streit wegen einer Barriere Lange und bis vor Bundesgericht stritten die Gemeinde Rümlang und Gewerbetreibende über eine Barriere. Nun steht sie. Andrea Söldi

Bei der automatischen Schranke registrieren Kameras die Autonummer. Unberechtigte erhalten eine Busse. Foto: Christian Merz

Es ist ein relativ unscheinbarer rot-weisser Balken, der seit dem Sommer an der Industriestrasse in Rümlang die Zufahrt regelt. Doch diese schlanke Barriere im Industriequartier Eich hat es in sich: Volle fünfeinhalb Jahre wurde darum gestritten, bis sie diese Woche endlich rechtskräftig wurde. Im Oktober 2017 hatten die Verwaltungen von Rümlang und Opfikon an einer gemeinsamen Veranstaltung über die Strassensperrung für den Durchgangsverkehr informiert. Bei den ansässigen Firmen war man darüber jedoch gar nicht erfreut. Sie befürchteten, dass ihre Lieferanten die automatische Barriere nicht mehr würden passieren können. Deshalb rekurrierten sie und zogen das Verfahren am Schluss bis vor das Bundesgericht.