Bei den Stromversorgern in der Region ist die befürchtete Mangellage ein grosses Thema. So schätzen Die Werke Versorgung Wallisellen die allgemeine Lage ein.

Frau Böcking, wie realistisch ist es, dass wir diesen Winter zu wenig Strom haben werden?

Diese Frage lässt sich nicht einfach beantworten, denn die Zusammenhänge sind sehr komplex. Mit der Trockenheit in Mitteleuropa, den sich in Revision befindenden Kernkraftwerken in Frankreich und dem Krieg in der Ukraine ist weiterhin mit einer starken Anspannung an den Strommärkten zu rechnen.