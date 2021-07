Wahlen 2022 in Wallisellen – Für alle Bisherigen hat es keinen Platz An den Erneuerungswahlen im kommenden März stellen sich die aktuellen Walliseller Gemeinderäte erneut zur Verfügung. Allerdings ist dann ein Sitz weniger zu besetzen. Alexander Lanner

Bei den Erneuerungswahlen 2022 treten alle sieben amtierenden Exekutivmitglieder wieder an. Sitze hat es aber nur noch sechs. Archivfoto: Madeleine Schoder

Am 27. März 2022 wird in Wallisellen der Gemeinderat neu besetzt. Wobei: Einen Gemeinderat gibt es bis dann gar nicht mehr. Vielmehr werden an den kommenden Erneuerungswahlen die Mitglieder des neuen Stadtrats gewählt. Hintergrund ist die neue Gemeindeordnung, welche die Bevölkerung im vergangenen März mit 86,6 Prozent Ja-Stimmen angenommen hat. Damit wurde nicht nur der Weg frei für den Zusammenschluss von Schulgemeinde und politischer Gemeinde, sondern auch für die Stadtwerdung Wallisellens. Denn im neuen Regelwerk ist mitunter festgeschrieben, dass sich Wallisellen künftig als Stadt bezeichnen darf.