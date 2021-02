Schuldspruch in Bülach – Für das Gericht war Tragödie auf der Circle-Baustelle vermeidbar Seit einem Unfall auf der Circle-Baustelle ist ein Arbeiter querschnittsgelähmt. Das Bezirksgericht Bülach verurteilte einen Kranführer wegen fahrlässiger schwerer Körperverletzung . Daniela Schenker

Die Circle-Baustelle im April 2018. Kurz nachdem diese Aufnahme entstand, ereignete sich der folgenschwere Vorfall. Archivfoto: Leo Wyden

Zwei Jahre arbeitete der Mann als Kranführer, als das Fürchterliche geschah. Der damals 34-Jährige war im April 2018 auf der Circle-Baustelle damit beauftragt, ein Gebinde mit 20 Rollen Bitumen zu transportieren. Was er nicht wissen konnte: Das Gebinde, das er in die Höhe hob, war geöffnet, und zwei Rollen fehlten. Als der Kranführer die Last anhob und nach links schwenken wollte, verschob sie sich. Die Rollen fielen unkontrolliert in eine Baugrube. Dort befanden sich mehrere Arbeiter. Einer von ihnen wurde von mindestens einer der 50 Kilogramm schweren Rollen getroffen – mit dramatischen Folgen. Der portugiesische Arbeiter ist heute vollinvalid. Neben einer kompletten Querschnittlähmung erlitt er mehrere offene Frakturen an beiden Beinen und Füssen und innere Verletzungen.