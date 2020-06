«Besser essen» in Dielsdorf – Für den ganz grossen Hunger Das Restaurant Boinabrasa in Dielsdorf serviert Fleisch vom Spiess nach brasilianischer Art. Essen kann die Kundschaft so viel sie mag. Renato Cecchet

Das Restaurant Boinabrasa in Dielsdorf muss zuerst gefunden werden. Die Räumlichkeiten befinden sich in der ersten Etage eines Geschäftshauses in unmittelbarer Nachbarschaft zweier Grossverteiler und eines Discounters. Im gleichen Gebäude ist unter anderem auch die Kantonspolizei untergebracht.

Das Restaurant Boinabrasa befindet sich in der ersten Etage eines Geschäftshauses in Dielsdorf. Foto: Renato Cecchet