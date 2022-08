Russische Reaktionen zum Tod des Sowjetführers – Für den Kreml ist Gorbatschow ein fehlgeleiteter Naivling In Russland ringt sich Wladimir Putin einen Nachruf ab, der wie die Verlegenheitsformulierung eines Arbeitszeugnisses tönt. In der Bevölkerung sind die Reaktionen auf Gorbatschows Tod gemischt. Silke Bigalke aus Moskau

Schwieriges Verhältnis: Michail Gorbatschow und Wladimir Putin (2004). Foto: Thomas Koehler (imago images)

Wladimir Putin spricht grundsätzlich nicht schlecht über frühere Kremlchefs. Nach dessen Tod gesteht er Michail Gorbatschow sogar etwas zu, was Putin wahrscheinlich gerne über sich selbst hören oder lesen würde: «Michail Gorbatschow», steht in Putins Telegramm an die Hinterbliebenen, «war ein Politiker und Staatsmann, der gewaltigen Einfluss auf den Lauf der Weltgeschichte hatte.»