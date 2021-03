Sichtung in Bülach und Freienstein-Teufen – Für den Wolf ist der Rhein kein Hindernis Vom zuletzt in Bülach gesichteten Wolf fehlt seit Freitag jede Spur. Der Jagdobmann vermutet, dass das Tier Richtung Süddeutschland zieht. Fabian Boller

Ein Wolf wie dieser im Tierpark Bruderhaus könnte den Rhein schwimmend durchqueren. Symbolfoto: Heinz Diener

Kurz nacheinander wurde ein Wolf zunächst in Freienstein-Teufen und dann in Bülach gesichtet. Zuvor war am 12. März in Bäretswil ein Exemplar in die Fotofalle eines Jägers getappt. Am letzten Freitag wurde das Tier sogar am nördlichen Rand von Bülach von einer Reiterin gefilmt. Am helllichten Tag querte es eine Strasse und ein Feld und verschwand dann wieder im Wald. Das Video machte schnell die Runde auf Social Media. Seither fehlt von dem Raubtier jede Spur. Immerhin: Tiere gerissen hat der Wolf keine, anders als in Niederweningen im letzten November.