Sportpreis – Für den «Zündwürfel» nominiert Mitte April wird zum zweiten Mal der Zürcher Sportförderpreis Zündwürfel verliehen. Zwei Vertreter aus dem Unterland sind nominiert.

Die Finalistinnen und Finalisten der 2. Verleihung des Zürcher Sportförderpreises Zündwürfel stehen fest. Eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Sport, Wirtschaft und Politik, haben entschieden, welche Vereine, Ehrenamtlichen und Fanclubs für ihr wertvolles Engagement im Zürcher Breiten- und Vereinssport geehrt werden sollen. An der Pokalnacht am 14. April 2023 in der Axa-Arena in Winterthur können sie sich Hoffnungen machen, Preise im Gesamtwert von über 15'000 Franken zu gewinnen.

Aus dem Unterland ist in der Kategorie Sportverein der FC Kloten nominiert, in der Kategorie Fanwelt der Fanclub Züri Unterland, der die Jugend- und Spitzenteams des EHC Kloten unterstützt. Die Pokalnacht Mitte April wird von Show-, Spiel- und Unterhaltungselementen sowie bekannten Sportpersönlichkeiten als Laudatoren umrahmt. Durch das Programm führt Regula Späni, TV-Moderatorin und mehrfache Schweizermeisterin im Schwimmen. Die ganze Verleihung wird zudem als TV-Sendung festgehalten und ausgestrahlt.

Alle Nominierten im Überblick Infos einblenden Der Förderpreis Zündwürfel wurde vom Zürcher Kantonalverband für Sport (ZKS) sowie vom Sportfördergefäss Sportdate ins Leben gerufen. Vor einem Jahr wurde er erstmals verliehen. Kategorie Sportverein:

Zurich Rugby Academy

FC Kloten

Zurich Crickets Cricket Club Kategorie Ehrenamt:

Antonio Di Cerbo (FC Thalwil)

Christian Matter (Schiedsrichter SVRZ)

Silvio Solenthaler (Handball Stäfa)

Hermann Sieber (TV Gossau / IG Sport Gossau)

Irene Hunn (Geräteturnerinnenriege Oberwinterthur)

Iris Buser (Turniertanzsport Klub Zürich) Kategorie Fanwelt:

Fanclub EHC Wetzikon

La Banda (FC Herrliberg)

Los Ochos (FC Seefeld)

Rychis Leuebandi (HC Rychenberg Winterthur)

Pfadi Flyers (Pfadi Winterthur Handball)

Fanclub Züri Unterland (EHC Kloten)

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.