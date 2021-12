Rundgang im neuen Impfzentrum – Für die Booster-Impfung reisen sie quer durch den Kanton nach Bülach Das Impfzentrum in Bülach hat den ersten Betriebstag hinter sich. Über 700 Personen erhielten die Auffrischimpfung. Thomas Mathis

Über 700 Booster-Impfungen wurden am Mittwoch in Bülach verabreicht. Foto: Raisa Durandi

Mit 8 Prozent im Bezirk Dielsdorf und 10 Prozent im Bezirk Bülach ist die Booster-Quote im Unterland tiefer als in anderen Bezirken. Im Kanton Zürich haben laut den Zahlen der Gesundheitsdirektion derzeit 12 Prozent der Bevölkerung die dritte Impfung erhalten. Doch die Quote dürfte in den kommenden Tagen ansteigen, wie ein Besuch im Bülacher Impfzentrum zeigt, das am Mittwoch erstmals seine Türen geöffnet hat. Bereits am ersten Tag waren alle verfügbaren Termine gebucht worden.

Die Impfwilligen, die den Weg nach Bülach gefunden haben, freuten sich, dass es nun mit Boostern losgeht. Eine von ihnen ist die 55-jährige Doris Leitner aus Niederhasli. Pünktlich um 13.47 Uhr und praktisch ohne Wartezeit erhielt sie ihre Auffrischimpfung. «Ich bin froh, dass ich den Booster nun erhalten habe», sagt sie. Ursprünglich hätte sie erst Ende Dezember einen Termin gehabt. Diesen habe sie aber glücklicherweise vorverschieben können, nachdem sie ihre Ferien abgesagt habe.