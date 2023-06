Regensdorf – Für die Finalrunde qualifiziert Die Schülermannschaft des Judo-Teams Regensdorf reiste nach Weinfelden um die zweite Vorrunde der Ostschweizer Mannschaftsmeisterschaft zu bestreiten. Valentin Schmidlin, Judo-Team Regensdorf

Luca Maurelli (mit rotem Zusatz- und grünem Gürtel) beim erfolgreichen Ansetzten eines Hüftwurfs. Foto: Nils Rechberger

Trotz dem schönen Wetter konnte fast die komplette Mannschaft mobilisiert werden. Unter der Leitung von Cris Giudice wurde sogleich intensiv aufgewärmt und die Mannschaft eingeschworen. In der ersten Begegnung trafen die Furttaler auf die Mannschaft aus Uster. Leider konnte resultattechnisch gegenüber der Hinrunde keine Steigerung erzielt werden: Es resultierte eine 2:14-Niederlage. Einzig Vlad Semonov gewann seinen Kampf bis 33kg souverän und sicherte somit die Punkte auf dem Konto. Viele Kämpfer hatten gute Ansätze, jedoch fehlte es an der letzten Konsequenz und teilweise auch an einem Quäntchen Glück.

Tolle Kampfleistung

Die zweite Begegnung gegen Winterthur/Oberuzwil konnte – wie schon in der Vorrunde – mit 12:4 gewonnen werden. Silvan Friedel, Vlad Semonov, Kilian Dell’Agosti, Luca Maurelli, Theo Schneider und Joao Monteiro gingen diesmal mit einer tollen Kampfleistung als Sieger von der Matte.



Die dritte Begegnung gegen das Heimteam aus Weinfelden ging wiederum sehr knapp aus. Gleich wie in der Vorrunde fehlte ein Sieg für das Unentschieden und somit die Rettung in die Verlängerung, wo nochmals drei Gewichtsklassen ausgelost worden wären. Vlad Semonov, Luca Maurelli und Theo Schneider holten die Zürcher Punkte bei der 6:10-Niederlage.

Zwei junge Kämpfer haben besonders überzeugt

Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Vlad Semonov, welcher alle drei Kämpfe durch Ippon gewinnen konnte und Theo Schneider, der seine beiden Kämpfe innert weniger Sekunden mit tollen Würfen für sich entschied.

Mit dem dritten Gruppenrang qualifizierte sich die Regensdorfer Schülermannschaft für die Finalrunde am 24. Juni in Uster. Die verbleibenden Tage werden nochmals für intensive Trainingseinheiten genutzt, so dass das Team bereit sein wird zu zeigen, zu was es fähig ist.

