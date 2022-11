Krach in der Schulpflege – Für die Schule Dänikon-Hüttikon wird es noch schlimmer Was ist da los? Der Schulpräsident hat das Handtuch geworfen, eine Schulpflegerin geht. Mehrere Lehrpersonen fallen aus, der Unterricht teilweise auch. Anna Bérard

Schulpräsident Stefan Schumacher wird an Sitzungen der Schulpflege nicht mehr teilnehmen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Es kommt noch schlimmer für die Schule Dänikon-Hüttikon: Als Schulpflegepräsident Stefan Schumacher am Montagmorgen seinen Rücktritt bekannt gibt, hat eine Schulpflegerin ebenfalls das Handtuch geworfen. Mirjam Nigg hat am 1. Juli in der Behörde angefangen und scheidet nach nur viereinhalb Monaten aus. Schumacher ist seit 2018 im Amt. Beide Rücktritte sind erst definitiv, wenn sie der Bezirksrat bewilligt hat.