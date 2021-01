Unterschlupf für Tiere – Für die Stadt Zürich ist das Bruchholz ein Problem, für sie aber ein Segen Das Räumen des Geästs in der Stadt dauert an. Nun machen sich Naturfreunde darüber her und schichten die Äste zu Igel-Residenzen auf. Lorenzo Petrò

«Schon fertig?»: Doris Allrich (rechts) baut zusammen mit Freiwilligen in Zürich-Riesbach mit Bruchholz eine Igel-Residenz. Foto: Dominique Meienberg

Der Schnee ist fort, die Äste bleiben noch lange liegen: auf Trottoirs in der Innenstadt, am Strassenrand und in den Pärken, provisorisch zu grossen Haufen aufgeschichtet. Es werde Frühling, bis die Grünflächenpflege das Holz, das dem schweren Schnee im «Flockdown» zum Opfer fiel, geschreddert und zur Energiegewinnung verbrannt hat, heisst es bei der Stadt.

«Aber halt! Warum das schöne Holz schreddern», denken sich Naturfreunde: Sie sehen hier nicht in erster Linie ein ästhetisches Durcheinander, sondern grosses Potenzial: «Eine unerwartete Chance für die Biodiversität ... Ideal zur Gestaltung von Asthaufen und Totholzstrukturen im Garten. Jetzt zuschlagen!», schreibt einer auf Facebook.