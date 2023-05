«Bachelorette» auf 3+ – Für die Unterländer Männer hat es nicht ganz zum Glück gereicht Drei Männer aus dem Unterland buhlten in Thailand um das Herz von Bachelorette Yara. Ein Rückblick auf ihre mehr oder weniger erfolgreichen Versuche. Severin Hartmann

James und Gregory beim Zweierdate mit Bachelorette Yara. Screenshot: 3+

Erneut buhlen die Männer in Thailand um das Herz einer Bachelorette. Diesmal geht es um Yara, eine 25-jährige Bündnerin. In den Kampf um ihr Herz begaben sich auch drei Unterländer Kandidaten, darunter James. Der 24-Jährige aus Wallisellen war lange der Topfavorit von Bachelorette Yara. So verwechselte sie schon beim ersten Kennenlernen zwei der drei Unterländer Kandidaten und dachte, Gregory heisse eigentlich James, weil ihr Letzterer «schon noch ein bisschen hängen geblieben» sei.