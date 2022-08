Gastro-Tests in der Region – Für diese Restaurants interessieren Sie sich am meisten Seit Jahren testet der «Zürcher Unterländer» Restaurants in der Region. Heute sagen wir, welche Tests seit 2019 am meisten gelesen wurden. Martin Liebrich

Es ist angerichtet. Und wir sagen, über welche Restaurants sich unsere Leserschaft am liebsten informiert.

Foto: Urs Jaudas

Italienische Restaurants sind bei der Leserschaft des «Zürcher Unterländers» offenbar besonders beliebt. Nicht weniger als fünf tauchen laut unserer Onlinemessung auf in den Top 10 der am meisten gelesenen Gastro-Tests. Mithalten können ein Burger-Brater in Höri oder der Gourmet-Thai bei Meier’s Come Inn sowie Restaurants mit eher regionaler Küche.