Gastro-Serie in Rafz – Für diesen Burger lohnt sich ein Stopp an der deutschen Grenze Das Gasthaus zum Goldenen Kreuz in Rafz bietet eine grosse Auswahl – vom Wein aus dem Nachbarort bis zum mexikanischen Cordon bleu. Thomas Mathis

Die Karte umfasst insgesamt neun Burgervarianten, darunter der Highland BBQ. Foto: Thomas Mathis

Sollte es vor Eglisau wegen der Sanierung der Ortsdurchfahrt dereinst kilometerlang stauen, empfiehlt sich ein Abstecher nach Rafz in den Gasthof zum Goldenen Kreuz. Im stattlichen Riegelhaus lässt sich zwar kein Benzin, aber dafür Energie tanken für die Weiterreise. Und wenn der Stau anhält, hätte es sogar Zimmer zum Übernachten. Doch so weit kommt es an diesem Freitagabend nicht. Bereits ohne Stau scheint das Lokal eine beliebte Adresse zu sein, wie ein Blick in die Gaststube zeigt.