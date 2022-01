Joshua Weissmans Kochbuch – Für diesen coolen Hund gibt es keine Regeln Seine Tricks für Burger, Pasta und Churros schauen im Netz Millionen. Sein Rezept: wagemutige Gleichberechtigung. Was taugen Joshua Weissmans Tipps? Nina Kobelt

Worum geht es?

«Das Wichtigste ist kulinarische Intuition»: Joshua Weissman zwischen Eingemachtem. Foto: PD

Sein Kochbuch ist ein wildes Durcheinander von Basics (Mayonnaisen, Buttermischungen oder Pickles), Anleitungen zum Käsemachen (Mozzarella) und vielen sehr, sehr einfachen und tollen Rezepten.

Nach der ersten Verwirrung kann sich aber die grosse Liebe dafür entfalten, es ist sicherlich Liebe auf den zweiten, vielleicht sogar auf den dritten Blick. Dass Joshua Weissman, der auf Youtube (dort hat er 5 Millionen Follower), Tiktok und Instagram zeigt, wie Alltagsküche geht, wagemutige Gleichberechtigung, auch zwischen den Lebensmitteln, betreibt, fällt nämlich nicht sofort auf. «Es gibt keine Regeln», verkündet er schon zu Beginn des Buchs, und deshalb lässt er im übertragenen Sinn Haute Cuisine («Entenbrust wie im Restaurant»), Salatbuffet («Gerösteter Grünkohl») und Fast Food («Käsetoast») an einem Tisch sitzen.

Das haben wir ausprobiert

Die Chai-Butter ist vorne rechts – neben Buttermischungen präsentiert Joshua Weissman viele andere Basics, Mayonnaisen, Saucen, Pickles und so weiter. Foto: PD

Basics wie Chai-Butter oder die Kräutermayo. Für Ersteres vermengt man 225 g Butter mit 2 TL Zimt, 1 TL gemahlenem Ingwer, ½ TL geriebener Muskatnuss, 1 TL Korianderkörner (geröstet, gemahlen), 1 TL Kardamomsamen (geröstet, gemahlen), 1 TL Salz. Dann formt man einen Strang, gibt die Butter in eine Folie und rollt sie noch ein wenig. Auch Weissmans Ricotta haben wir gemacht – nicht aber seinen Mozzarella, das war uns zu viel Aufwand. Wobei das jetzt unfair ist: Alle Rezepte lassen sich schnell und easy zubereiten, wir hatten einfach kein flüssiges Lab zu Hause. (Lesen Sie hier, welche Erfahrungen wir als Käserinnen bereits gemacht haben.)

Typische Passage aus dem Vorwort

«Die Menschen müssen begreifen, dass das Wichtigste in ihrer Küche nicht irgendeine obskure neumodische Apparatur ist, deren einziger Zweck darin besteht, eine Avocado zu zerteilen. Das Wichtigste ist kulinarische Intuition.»

Wer steckt dahinter?

Sein Plan als Kind war, der beste Koch zu werden, sein Buch widmet er Mom und Dad: Joshua Weissman ist jung, übertreibt bei allem ein bisschen oder macht auf Freak. Das macht ihn unwiderstehlich. Der 26-Jährige war nicht immer Youtube-Star, sondern etwa auch Koch in einem prämierten Restaurant in Texas, wo er lebt.

Mit 18 gab er ein Buch heraus, in dem er beschrieb, wie er 50 Kilogramm abgenommen hatte. Zum Glück sei dieses aber vergriffen, kommentiert Weissman lakonisch auf seiner Website. Er ist einfach ein cooler Hund, den man aber auch irgendwie herzen möchte. Zum Beispiel wenn er ein Bild mit Churros beschreibt: «I went to Disneyland, and also got a new pan. All in all good week.» – Ich besuchte das Disneyland und habe auch eine neue Pfanne erstanden. Alles in allem eine gute Woche.

Bebilderung

Ein weiteres «perfektes BLT- Sandwich» (das ist die Abkürzung für Bacon, Lettuce and Tomato). Foto: PD

Sauberer Durchschnitt.

Wer soll das lesen?

Es ist das perfekte Buch für einen Single-Haushalt, wo gerne, aber nicht gern aufwendig gekocht wird. Oder für Eltern, die cool sein wollen (und normalerweise scheitern); für zwanzigjährige Studenten, die erste Kochversuche wagen. Und alle, die genug haben von Hochglanzkochbüchern.

Nina Kobelt ist Kulinarik-Redaktorin. Seit 1999 schreibt sie hauptsächlich über die schönen Seiten des Lebens – das sind neben Essen und Trinken auch Kultur und Reisen. Sie ist ausserdem Autorin eines Reiseführers, Begründerin eines Musikblogs und Literatur-Podcasterin. Mehr Infos

