Veganer Döner in Embrach – Für diesen Kebab muss kein Tier sterben Tofu, Quorn und Falafel sind nicht jedermanns Sache. Doch neue Fleischersatzprodukte sind kaum mehr von richtigem Fleisch zu unterscheiden. Eine Kostprobe in Embrach. Andrea Söldi

In seinem Lokal Oli’s Pizza & Kebab bietet Ali Manaz seit dem Freitag einen veganen Döner an, der glatt als Fleisch durchgehen könnte. Foto: Leo Wyden

Knusprig-faserig fühlt sich der Inhalt des Fladenbrots zwischen den Zähnen an. Neben Salat, Zwiebeln, Tomaten und rezenter Sauce sind die typischen hellbraunen Fetzen enthalten, die Ali Manaz, Inhaber des Lokals Oli’s Pizza & Kebab, vom drehenden Spiess abgeschnitten hat. Wüsste man nicht bereits im Voraus, dass es sich um ein veganes Produkt handelt, würde man es ohne Zweifel für Fleisch halten.

Der kleine Kebab-Laden bei der Post in Embrach bietet als einer der ersten schweizweit das neue Produkt der Firma Planted Foods an. Das aus der ETH hervorgegangene Jungunternehmen machte zuerst Furore mit seinem Planted Chicken, einem Fleischersatz, der sehr nahe an Poulet-Geschnetzeltes herankommt. Bereits auf dem Markt ist auch veganes Pulled Pork und nun, seit kurzem, der fleischlose Döner.

Knusprig, faserig, würzig: Der Autorin hats geschmeckt. Foto: Leo Wyden

Sämtliche Varianten bestehen aus denselben natürlichen Zutaten: Gelberbsen-Proteinpulver, Erbsenfasern, Rapsöl und Wasser. In einem sogenannten Extruder werden die Bestandteile vermischt, erhitzt, geknetet, wieder abgekühlt. Bis es gelang, eine Struktur mit Biss und leicht faseriger Struktur herzustellen, haben die Lebensmittelingenieure rund zwei Jahre getüftelt. «Unser Planted Kebab hat etwas weniger Fett und mehr Ballaststoffe als Fleisch Kebab», sagt Virginia Beljean von Planted Foods. Er sei somit leicht gesünder. Zudem wird der Erbenmasse Vitamin B12 zugesetzt – ein lebenswichtiger Stoff, der hauptsächlich in tierischen Nahrungsmitteln vorkommt.

Am Freitag drehte der Spiess mit dem pflanzlichen Döner zum ersten Mal in Embrach. Von den rund 50 Gästen, die an diesem Tag bei Oli’s gegessen haben, hatte sich neben der ZU-Journalistin jedoch kein einziger an das neue Produkt gewagt. Auch Ali Manaz selber hat es noch nicht probiert. «Ich esse gern Fleisch», sagt der 22-jährige Kurde. Doch er habe es spannend gefunden, mal etwas Neues ins Sortiment aufzunehmen.

Umwelt- und tierfreundlich, aber teuer

Der Grund für die einstweilen geringe Nachfrage könnte beim Preis liegen: Während der herkömmliche Kebab mit Fleisch für 10 Franken zu haben ist, kostet derjenige ohne Tiere 16.50. Ein Kilo Fleisch kommt den Geschäftsinhaber auf gerade mal 10.50 Franken zu stehen. Es handelt sich um eine Mischung aus Rind und Kalb aus der Schweiz sowie Poulet aus Brasilien. Das fleischlose Pendent dagegen kommt ihn auf rund 17 Franken pro Kilo zu stehen.

Die Firma Piya, welche Kebab-Lokale beliefert, empfiehlt ihren Kunden eine Differenz von höchstens zwei Franken. «Das Planted-Produkt ist nicht zu teuer, sondern Fleisch ist zu billig», sagt Piya-Geschäftsführer Cihan Yapiskan. Zurzeit mache niemand in der ganzen Produktions- und Vermarktungskette Profit mit dem neuen Fleischersatz. «Für uns ist es eine Herzenssache, dass wir es ins Sortiment aufgenommen haben.» Mit steigenden Absatzmengen dürften die Preise in nächster Zeit sinken. Zurzeit kommt die Firma kaum nach mit der Produktion. Um die Kapazitäten zu steigern, ist sie im Juli von Zürich nach Kemptthal gezogen und hat sich im Firmenkomplex «Valley», auf dem Areal der ehemaligen Maggi-Fabrik, eingerichtet.

Viele wollen die vertrauten Gerichte

Vegane Kebab- und andere Ersatzprodukte wie etwa Falafel gibt es zwar schon länger. Aber die meisten davon vermochten Karnivoren bislang nicht zu überzeugen. In der fleischlosen Küche wurden für lange Zeit hauptsächlich Tofu oder das Pilzerzeugnis Quorn als Protein-Lieferant verwendet. Mittlerweile hat sich das Angebot in den Ladenregalen deutlich vergrössert. Diverse Anbieter übertrumpfen sich gegenseitig mit Burgern, Gehacktem, Geschnetzeltem und Würsten. Eine gewisse Bekanntheit hat zum Beispiel bereits der Beyond Burger des amerikanischen Unternehmens Beyond Meat erlangt. Schneidet man das gebratene Plätzchen entzwei, rinnt eine rötliche Flüssigkeit heraus, die an das Blut bei Rindfleischplätzchen erinnert. Es handelt sich um Randensaft. Auch die Migros mischt mit ihrer Produktepalette unter dem Label V-Love kräftig mit im trendigen Geschäft.

Obwohl die Fleisch-Alternativen im Vergleich zum echten Fleisch immer noch einen winzig kleinen Anteil des Marktes ausmachen, zeigt der Trend steil aufwärts. Immer mehr Leute sind sich bewusst, dass der Genuss von Schinken, Filets und Pouletschenkeln mit beträchtlichem Leiden der Nutztiere sowie verheerenden Umwelt- und Klimaschäden verbunden ist, und ernähren sich zumindest teilweise vegetarisch oder vegan. Doch eine ausgewogene, vollwertige und schmackhafte fleischlose Küche ist mit Aufwand verbunden und verlangt nach Kreativität. Und gerade in der Schweiz mit ihren vielen Berggebieten, die sich für die Tierhaltung eignen, hat eine Fleisch- und Milchprodukt-lastige Küche Tradition. Wenn die vertrauten Rezepte mit den Ersatzprodukten zubereitet werden können, dürfte dies mithelfen, den Fleischkonsum zu reduzieren.

Ali Manaz freut sich auf neue Kundschaft, die nicht unbedingt Fleisch essen will. Foto: Leo Wyden

Ob sich der vegane Kebab in Embrach durchsetzen wird, muss sich erst noch zeigen. «Umwelt und Tierfreundlichkeit sind für den grössten Teil unserer Stammkundschaft wohl nicht so ein grosses Thema», schätzt Ali Manaz die Situation ein. Doch nachdem sein Geschäft in einem Artikel im «Tages-Anzeiger» erwähnt wurde, erkundigten sich an die 100 Personen telefonisch oder persönlich nach dem neuen Produkt. Vorerst wird es Manaz aber erst dienstags und freitags anbieten. Denn der Aufwand für zwei verschiedene Döner-Varianten sei beträchtlich.