Drohender Energiemangel – Für diesen Winter sieht es gut aus, sagt der Zürcher Baudirektor Der Stecker wird im Moment nicht gezogen, und den allermeisten Zürcher Unternehmen geht es trotz gestiegenen Energiepreisen gut. Grund dafür ist nicht allein der überaus warme Oktober. Hélène Arnet

Der Zürcher Prime Tower leuchtet noch, doch Stromsparen bleibt in Zürich trotzdem aktuell. Foto: Reto Oeschger

Die Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) hat sich gerade einen Faserpelz-Pullover angeschafft, damit sie am Mittwoch in der Regierungssitzung nicht mehr frieren muss. Denn der Kanton setzt in seinen Gebäuden auf Temperatur 20.