Unterkunft für Leute aus der Ukraine – Für dieses leere Haus fand Wallisellen keine Flüchtlinge Daniel Schaetti hätte sein Haus gerne Ukraine-Flüchtlingen zur Verfügung gestellt. Nach etlichen Amts-Mails hat er sich selber eine Familie gesucht: auf Facebook. Florian Schaer , Balz Murer (Foto)

Für dieses Haus in Wallisellen suchte Daniel Schaetti eine Flüchtlingsfamilie. Am Ende über eine Facebook-Gruppe. Foto: Balz Murer

Es ist ein ganz schmuckes Einfamilienhäuschen, das Daniel Schaetti da vergangenen Sommer in Wallisellen erworben hat. Es ist wohl etwas in die Jahre gekommen, darüber hinaus seit Januar nicht mehr bewohnt und daher unmöbliert. Das Gebäude soll zugunsten eines Mehrfamilienhauses abgerissen werden. Doch dafür kann der Spatenstich frühestens im kommenden Januar erfolgen. Und weil das Haus nun also für ein Jahr leer stehen würde, kam Schaetti auf die Idee, es ukrainischen Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Gratis. Einzig die Kosten für Strom, Wasser oder Gas würde er der Gemeinde verrechnen.