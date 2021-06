Aussenminister im grossen Interview – «Für einen EU-Beitritt müsste sich die Welt dramatisch ändern» Ignazio Cassis sagt, welchen Plan B er im EU-Dossier verfolgt, was ihn an Joe Biden beeindruckt hat und wie es um sein Verhältnis zu Karin Keller-Sutter steht. Adrian Schmid , Denis von Burg

Kurze Pause im Grünen: Aussenminister Ignazio Cassis hat derzeit kaum Zeit dafür, weil er ständig ausländische Präsidenten und Amtskollegen trifft. Foto: Marco Zanoni

Der Terminkalender ist voll: Gipfel mit Joe Biden und Wladimir Putin in Genf, EU-Debatte im Bundeshaus, Arbeitstreffen mit den Amtskollegen in Wien und Paris, Bundesratssitzung. Obwohl Aussenminister Ignazio Cassis in diesen Tagen von Termin zu Termin hetzt, nimmt er sich 45 Minuten Zeit für ein Interview.

Herr Cassis, war der Genfer Gipfel für Sie der Höhepunkt als Politiker? Es war sicher einer der Höhepunkte in meinen knapp vier Jahren als Bundesrat. Ich hatte mich schon sehr gefreut, als der Gipfel im Mai bestätigt wurde. Für die Glaubwürdigkeit der Schweiz als neutrales, sicheres und stabiles Land ist ein solches Treffen enorm wichtig.