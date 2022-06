Primarschule Dänikon-Hüttikon – Für einmal eine ruhige Gemeinde­versammlung im Rotflue Das positive Ergebnis in der Jahresrechnung 2021 sorgt zum Schluss der Legislatur für einhellige Zustimmung der Gemeindeversammlung. Anna Bérard

Die Schülerzahl der Primarschule Dänikon-Hüttikon ist innert weniger Jahre von 200 auf 300 gestiegen. Archivfoto: Francisco Carrascosa

Die Primarschule sei auf Kurs, kündete Finanzvorstand Marcel Rüegg der Versammlung an, als er die Jahresrechnung 2021 der Primarschule Dänikon-Hüttikon den 33 Stimmberechtigten in der Turnhalle präsentierte. Die Rechnung weist einen Aufwand von 6,5 Millionen Franken auf und schliesst mit einem Plus von knapp 240’000 Franken. Dies, obschon man im Budget von einem deutlich negativen Resultat ausgegangen war. Der Grund sind mehr Steuereinnahmen bei gleichbleibenden Einnahmen aus dem Finanzausgleich und weniger Ausgaben.