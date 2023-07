Verteidigung gegen Russland – Für einmal geht Deutschland wirklich voraus Als erstes Nato-Land will Deutschland eine Kampfbrigade fest im Baltikum stationieren, in Litauen. Doch kann die ausgezehrte Bundeswehr dieses Versprechen überhaupt erfüllen? Dominique Eigenmann aus Berlin

Deutsche Sicherheit für das Baltikum: Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (Mitte) besucht mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (links) und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda ein deutsch-litauisches Manöver auf litauischem Boden. Foto: Petras Malukas (AFP)

Es ist noch nicht lange her, da schimpften Polen und die baltischen Staaten quasi im Chor über Deutschlands mangelnde Verteidigungs­bereitschaft: Auf die marode Bundeswehr sei kein Verlass, in Berlin fehle es an Einsicht in den Ernst der Lage an der Ostflanke des westlichen Bündnisses wie an Mitteln, der russischen Gefahr etwas entgegenzusetzen.