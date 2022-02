Langlaufen – Für Einsteiger bis Cracks: Diese Loipen haben es in sich Das Schweizer Loipennetz bietet für alle Langläufer etwas, sei es für Anfänger, Naturliebhaber, Tempobolzer oder Berggeissen. Wir stellen die schönsten Strecken vor. Pia Wertheimer Tobias Müller

Ob hügelig, flach, schnell oder einfach nur pickelhart: Bewegungsliebhaber kommen im Schweizer Loipennetz auf ihre Kosten – hier die Gletscherloipe Plaine-Morte ob Crans-Montana. Foto: Anthony Vuignier

Für Anfänger

Wo «Meringues» Spalier stehen: Loipe Lauenen, Gstaad BE

Die zugeschneiten Heuhaufen weisen den Langläufern im Moor- und Auengebiet Rohr den Weg. Foto: zvg Gstaad

Auf der Loipe entlang des Louwibachs finden Neulinge unweit von Gstaad ideale Bedingungen für Anfänger. Im Moor- und Auengebiet Rohr führt die Strecke fast bis zum Lauenensee. Und wie es in der Rockballade «Louenesee» der Mundartband Span heisst, fährt die Langläuferin dort «Eifach furt i d Rueh vor Natur». Dort stehen neben der Loipe sogenannte Tristen Spalier. Die Heuhaufen, die unter dem Schnee überwintern, muten an wie kleine Meringues. Läuft es rund, hat man nach vier Kilometern die Möglichkeit, eine Schlaufe von weiteren drei Kilometern anzuhängen – in leicht gewelltem Gelände – oder direkt zurück ins Dorf zu fahren. (pia)