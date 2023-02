Podcast zum Schweizer Fussball – «Heiko Herrlich ist frei, kennt Vogel, war in der Bundesliga» Welcher Trainer kommt für den FC Basel infrage? Was bedeutet der Abgang des Präsidenten für GC? Was sind die Pläne der Young Boys mit ihrem neuen Goalie? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Das erste Spiel seit dem Abgang von Alex Frei ist gewonnen. Aber es bleiben noch ganz viele offene Fragen. Zum Beispiel: «Welcher ambitionierte Trainer tut sich diesen FC Basel an?» So fragt es Tamedia-Sportchef Ueli Kägi in der aktuellen Ausgabe unseres Fussball-Podcasts.

So hören Sie unseren Fussball-Podcast Infos einblenden Ein Podcast ist ein Medium für die Ohren. In der «Dritten Halbzeit» diskutieren wir den Schweizer Fussball. Die neuen Folgen erscheinen jeweils am Montag. Sie finden sie entweder auf unserer Sammelseite, oder Sie abonnieren sie auf Spotify, bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast oder Podcast Republic.

Tilman Pauls hat eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte: «Ein Trainer, den Sportdirektor Heiko Vogel bereits kennt, Bundesliga-Erfahrung mitbringt – und der momentan ohne Club ist.» All das trifft zum Beispiel auf Heiko Herrlich zu. Was gegen ihn spricht: Er ist seit seiner Entlassung in Augsburg seit fast zwei Jahren ohne Club. Aber das war André Breitenreiter ja auch, ehe er letzte Saison den FC Zürich zum Meistertitel geführt hat.

Ausser über die Wirrungen beim FC Basel reden wir in der aktuellen Ausgabe auch über die Young Boys, die eben mit Marvin Keller einen jungen Goalie aus Wil geholt und ihn gleich mit einem Vertrag bis 2027 ausgestattet haben. «Macht es YB wie die Bayern?», fragt Kägi. Und erinnert daran, dass der deutsche Serienmeister auch mit Alexander Nübel schon sehr früh einen jungen Goalie unter Vertrag genommen hat, um ihn als Nachfolger von Manuel Neuer aufzubauen.

Und wir besprechen mit unserem spontan eingeschalteten Sonderkorrespondenten Thomas Schifferle den plötzlichen Abgang von Sky Sun als Präsident der Grasshoppers. Das bedeute vorerst nicht, dass sich die chinesischen Besitzer aus Zürich zurückzögen, meint Schifferle: «Aber Suns Abgang bietet GC die Chance, einen grundlegenden Fehler zu korrigieren. Der neue Präsident muss aus der Schweiz kommen, um wieder eine Verbindung zur Stadt Zürich aufbauen zu können.»

Wann welches Thema besprochen wird

02:47 Machtkampf beim FC Basel

25:02 Young Boys - St. Gallen

40:36 FC Zürich - FC Winterthur

49:41 Servette - Grasshoppers

55:40 Abgang von GC-Präsident Sun

64:00 Challenge League

66:54 Goalietransfer zu den Young Boys

68:29 Women’s Super League

Wir freuen uns über Kritik, Streicheleinheiten oder Fragen, die wir in den kommenden Folgen gern beantworten. Die «Dritte Halbzeit» erscheint im Wochenrhythmus. Schreiben Sie uns hier in die Kommentare, via Instagram an dritte.halbzeit.podcast, melden Sie sich auf Twitter bei @razinger oder via E-Mail bei florian.raz@tamedia.ch .

Florian Raz ist Sportredaktor bei Tamedia, schreibt seit 2001 über Fussball und ist Gastgeber des Podcasts «Dritte Halbzeit». Mehr Infos @razinger

Fehler gefunden?Jetzt melden.