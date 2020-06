«Bachelorette» will den Opfiker nicht – Für Giovanni ist finito im Final Der Opfiker Giovanni Caputo schaffte es zwar bis in die letzte Folge der 3+-Erfolgsserie, blitzte dann aber bei seiner Herzdame ab. Beatrix Bächtold

Im Finale entschied sich Bachelorette Chanelle Wyrsch gegen den Opfiker Giovanni Caputo (rechts). Die letzte Rose ging stattdessen an Mike Rothlin aus Ellikon an der Thur. Foto: pd

Am Montagabend erlebten die Fernsehzuschauer Giovanni Caputo, den sonst so souveränen Kandidaten, sichtlich geknickt. Da entschied sich die Bachelorette Chanelle Wyrsch nämlich für den eher ruhigen Mike Rothlin aus Ellikon an der Thur und gegen ihn, den mediterranen Macher aus Opfikon. Dabei fing alles so gut an. In den vergangenen acht Folgen der 6. Staffel von «Die Bachelorette» überrundete der charmante Italiener seine zwanzig Mitbewerber und galt bis zuletzt als Favorit.