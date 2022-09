Fallschirm-Zielspringer aus Dielsdorf – Für ihn zählen nur millimetergenaue Landungen Sich aus 1000 Metern in die Tiefe stürzen und auf den Zentimeter genau auf einem kleinen gelben Punkt landen – das ist Fallschirm-Zielspringen, Fabio Fornallaz’ Sport. An der WM landete der Dielsdorfer mit dem Schweizer Team als Zweiter auf dem Podest. Peter Weiss

Das Ziel genau im Blick – Fabio Fornallaz kurz vor der Landung. Foto: PD

32 Zentimeter beträgt der Durchmesser der schwarzen, elektronischen Scheibe, in deren Mitte ein 2 Zentimeter kleiner, gelber Punkt markiert ist. Letzterer ist das Ziel, das auf den Millimeter genau ansteuern muss, wer im Fallschirm-Zielspringen in der Rangliste ganz vorne landen möchte. Dabei stürzen sich die einzelnen Springerinnen und Springer in 800 bis 1000 Metern Höhe aus einem Flugzeug, in einer Formation mit vier Anderen. Dem Quintett, das an der WM in Strakonice Ende Juli die erste Medaille für die Schweiz seit 2009 gewann, gelang dies so zielgenau, dass es dem Gastgeber und Topfavoriten Tschechien um ein Haar die Goldmedaille entrissen hätte. Lediglich ein Zentimeter trennten nach den acht Sprüngen, von denen jeweils die besten vier pro Equipe gewertet werden, die Schweizer vom Sieg. In den 32 Sprüngen, die in die Wertung einflossen, kamen Fabio Fornallaz und seine Teamkollegen auf eine summierte Abweichung von der Zielscheibe von 34 Zentimetern.