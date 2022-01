ZUgespitzt – Für immer im Boden In der Rubrik «ZUgespitzt» greifen Redaktorinnen und Redaktoren Themen aus dem Unterländer Alltag auf. Astrit Abazi

Die Bohrungen in Bülach, Stadel und Bachs werfen Fragen über die Ewigkeit auf. Foto: Francisco Carrascosa

Eine Million Jahre – so lange muss der radioaktive Abfall, den wir bisher produziert haben und noch ansammeln werden, in einem Endlager sicher gelagert werden. Es sind Dimensionen, die wir uns kaum vorstellen können. Unsere Generation wird aber darüber entscheiden müssen, wo dieses Lager gebaut wird. Um uns die Entscheidung einfacher zu machen, bohrt die Nagra fleissig in mehreren Regionen und sucht nach dem besten Untergrund, so auch bei uns. Bei einer solchen Bohrung in Bachs hat sie kürzlich ein 3 Meter langes und 200’000 Franken teures Messinstrument verloren. Weil dieses nicht geborgen werden konnte, wurde es auf den Grund des Bohrlochs geschoben und einzementiert. Wie lange bleibt es dort? Für immer.