Nachfolge von Ruth Bader Ginsburg – Für immer und ewig – wie die Republikaner ihre Macht absichern Während das progressive Amerika um Ruth Bader Ginsburg trauert, können die Konservativen ihr Glück kaum fassen: Sie dominieren jetzt so viele Gerichte wie noch nie. Was wird das mit den USA machen? Alan Cassidy aus Washington , Christian Zaschke aus New York

Ehrerweisung an eine grosse Amerikanerin: Donald und Melania Trump flankieren den Sarg von Ruth Bader Ginsburg auf den Stufen des Obersten Gerichts der USA. Reuters

Wer den Sarg von Ruth Bader Ginsburg aus der Nähe sehen will, braucht Geduld. Er ist auf den Stufen des Supreme Court aufgebahrt, unter dem Dach mit der Inschrift «Equal Justice Under Law» – Gleichbehandlung vor dem Gesetz. Ein Satz, der in den USA schon immer mehr Anspruch als Wirklichkeit war.