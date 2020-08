Motocross: Neustart nach Corona-Pause – Für Jeremy Seewer geht es von 0 auf 200 Nach fünf Monaten Coronavirus-bedingten Unterbruchs geht die Motocross-Weltmeisterschaft am Sonntag im lettischen Kegums weiter. In der Königsklasse MX-GP könnte Vize-Weltmeister Jeremy Seewer aus Bülach seine Jagd auf den Titel neu lancieren. Peter Weiss

Bereit zum Höhenflug: Jeremy Seewer und seine Konkurrenten starten in Lettland zu gleich drei Grand-Prix-Rennen mit insgesamt sechs Läufen innert acht Tagen. Foto: Yamaha Racing

«Die Strecke auf dem relativ harten Sand von Kegums liegt mir, sie ist mit vielen positive Erinnerungen verbunden», verrät Jeremy Seewer, «abgesehen von einem Rennen haben dort auch immer die Ergebnisse gestimmt.» Das könnte dem 26-jährigen Bülacher heuer gleich mehrfach in die Hände spielen. Denn zum einen haben die Verantwortlichen der Motocross-Weltmeisterschaft wegen des von nun an überaus dicht gedrängten Rennkalenders den Modus angepasst. Das Qualifikations-Rennen am Vortag der beiden WM-Läufe entfällt. Stattdessen ermitteln die Fahrer lediglich in einem Zeittraining am Renntag die Startpositionen. Ihnen bleibt so weniger Zeit, sich auf die Bedingungen vor Ort und die jeweilige Strecke einzustellen – ein Vorteil für routinierte Fahrer wie Seewer, die sie gut kennen und sich in der Vergangenheit mit ihr angefreundet haben.