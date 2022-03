Hebamme aus Niederweningen – «Für junge Familien sind soziale Kontakte das Wichtigste» Den Fokus ihrer Arbeit legt Barbara Blatter nicht auf die Geburt des Kindes. Sie weiss, dass junge Familien viel eher Unterstützung für die veränderten Lebensumstände brauchen. Barbara Gasser Raisa Durandi

Hebamme Barbara Blatter demonstriert mit einer Babypuppe, wie sie das Gewicht der Kinder misst. Foto: Raisa Durandi

Barbara Blatter aus Niederweningen betreut Familien nach der Geburt eines Kindes. Ihre Einsätze vermittelt die Organisation Familystart Zürich, oder Familien fragen sie direkt an. «Bei meiner Arbeit sehe ich in viele verschiedene familiäre Situationen hinein», sagt sie. «Ein zurückhaltendes und feinfühliges Vorgehen ist sehr wichtig.» Zwar umfasst das Angebot von Frau Storch, wie sich Blatter beruflich nennt, auch Geburtsvorbereitungskurse, denn die Geburt eines Kindes ist für die Eltern ein grosses Ereignis. Noch wichtiger sei aber, was danach kommt. «Ich versuche, Eltern und Kindern als Familie einen guten Start zu ermöglichen.»