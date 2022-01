Kinderimpfung gegen Corona – Für Kinder ist das Unterland eine Impfwüste Über das Impfportal Vacme findet man in der Region nur einen Impfort für Kinder. Kinderarztpraxen dürften ebenfalls impfen, haben aber keine Kapazität. Anna Bérard

Seit Anfang Januar dürfen auch Kinder zwischen 5 und 11 Jahren gegen Covid geimpft werden. Foto: Michael Buholzer (Keystone)

Eltern, die ihre Kinder im Unterland impfen lassen wollen, stehen vor einem Problem. Es gibt in der Region praktisch keine Termine. Die Gesundheitsdirektion sieht folgenden Plan vor: Kinder zwischen 5 und 11 Jahren sollen in einem kantonalen Impfzentrum oder in einer Kinderarztpraxis geimpft werden. Doch da können die Eltern in den Bezirken Bülach und Dielsdorf lange suchen. Eine Umfrage bei den Kinderarztpraxen zeigt, dass die Bereitschaft zum Impfen da ist, vielerorts aber die Kapazität fehlt.

«Covid-Impfungen in der Praxis werden aktuell nicht mehr angeboten», weist die Hausarztpraxis am Mühleweiler in Dielsdorf auf ihrer Website hin. Die Anlaufstelle für Hausarztmedizin und Pädiatrie hatte letztes Jahr von Ende Januar bis Ende Mai impfwillige Risikopersonen geimpft und anschliessend auch im November und Dezember Booster-Impfungen verabreicht. Weil der Aufwand zu gross wurde und die administrativen und personellen Ressourcen nicht mehr ausreichen, wurden die Impfungen für Erwachsene aber wieder eingestellt. Covid-Impfungen für Kinder und Jugendliche werden ebenfalls keine angeboten.