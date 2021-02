Berufswahlparcours fallen aus – Für Schüler im Berufswahlprozess läufts gerade «richtig schief» In Kloten, Bülach und Bassersdorf sind die Berufswahlparcours gestrichen. Einzig im Embrachertal gibts noch Hoffnung. Vielen Schülern fehlt aber eine erste grosse Orientierungshilfe. Christian Wüthrich

Als der Berufswahlparcours in Kloten (hier im Februar 2017) noch stattfinden konnte, gewährte Ausbildner Yannick Steffen in der Schreinerei Nyffenegger Einblicke in die Holzverarbeitung. Archivbild: Sibylle Meier

Ein Berufswahlparcours (BWP) ist eine logistische Herausforderung: In Kloten hätten Ende Januar rund 160 Schülerinnen und Schüler der zweiten Sek aus drei Schulhäusern in 49 Betriebe ausschwärmen sollen. Dabei wären sie in total 56 verschiedenen Berufen während ein paar Stunden eingeführt worden, hätten anpacken dürfen, um konkrete Einblicke in die Arbeitswelt zu erhalten. Doch aktuell fällt diese Orientierungshilfe wegen der Pandemie fast überall weg.

«Es gibt keinen richtigen Ersatz für einen Berufswahlparcours.» Stefan Hutter, Ex-Gewerbevereinspräsident Bülach

«Zusammen mit der Schule Kloten haben wir schweren Herzens entschieden, in diesem Jahr auf den BWP zu verzichten», sagt Sandra Eberhard. Sie ist beim Gewerbeverein Kloten für die Organisation des jährlichen Schnupperrundgangs zuständig. Viel Vorbereitungsarbeit hatte sie schon geleistet, Firmen kontaktiert, mit Lehrern gesprochen, Einteilungen vorbereitet. «Momentan ist es einfach nicht möglich, so was durchzuführen», sagt sie. Und so sei es ein Frust für alle Beteiligten, weiss die Koordinatorin des Anlasses nur zu gut: «In diesem Jahr hätte nämlich auch meine Tochter teilgenommen.»