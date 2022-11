Gemeindeversammlung Nürensdorf – Für sinnlose Initiative, aber gegen Steuersenkung Nürensdorf hat sich für eine Eigental-Initiative ausgesprochen, für eine neue Bau- und Zonenordnung, eine grössere Asylunterkunft sowie einen gleichbleibenden Steuersatz. Christian Wüthrich

Die Stimmberechtigten von Nürensdorf haben an einer ziemlich lebhaft geführten Versammlung über vier Geschäfte entschieden. Dabei resultierte ein vierfaches Ja zu allen Vorlagen. Ganz im Sinne des Gemeinderats hielten die 118 Stimmberechtigten am bisherigen Steuerfuss von 90 Prozent fest und wiesen einen Antrag zurück, welche eine Senkung um zwei Prozentpunkte verlangte. Das Budget für 2023 wurde mit einem leichten Plus von rund einer Viertelmillion Franken mit grossem Mehr genehmigt.

Gar nicht im Sinne des Gemeinderats ist derweil die Zustimmung zu einer Einzelinitiative. Davor hatte die Exekutive noch gewarnt. Es könne teuer werden und werde nichts bringen, versuchte Gemeindepräsident Christoph Bösel (SVP) verständlich zu machen. Doch es half nichts. Von den 118 Stimmberechtigten sprachen sich 68 für das ziemlich emotional vorgebrachte und mit unbelegten Aussagen ausgeschmückte Vorhaben aus. Das bedeutet, dass sich der Gemeinderat von Nürensdorf nun weiterhin gegen die längst beschlossene Sperrung der Strasse durch das Schutzgebiet Eigental wehren muss. Wie genau das geschehen soll, blieb am Mittwochabend indes offen.

Asylunterkunft kann aufgestockt werden

Zur Erweiterung der Asylunterkunft um 20 Plätze bestand kein grosser Diskussionsbedarf. Die Stimmberechtigten erkannten die Notwendigkeit und folgten – nach eindringlichen Worten der Sozialvorsteherin – dem Antrag des Gemeinderats und genehmigten den benötigten Baukredit in der Höhe von 1,5 Millionen Franken mit grossem Mehr.

Weiter wurde an dem Abend auch die Ortsplanrevision bewilligt. Allerdings auch nicht ohne Nebengeräusche und eine zwischenzeitliche Verwirrung um das Abstimmungsprozedere und die Mehrwertabschöpfung bei künftigen Auf- und Einzonungen. Letztlich stimmte jedoch eine grosse Mehrheit für die neue Bau- und Zonenordnung der Gemeinde samt einem Mehrwertabschöpfungssatz von 30 Prozent.

