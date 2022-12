Béla Réthy im Interview – «Für so etwas würde ich heute ausgestopft werden» Reporterlegende Béla Réthy kommentiert ein letztes Mal: Frankreich gegen Marokko. Er hat alles erlebt – zuletzt einen Shitstorm wegen Breel Embolo. Javier Cáceres , Sebastian Fischer , Doha

Kam in wenigen Tagen vom angedeuteten Rückflug zur Königsdisziplin Fussball: Reporterlegende Béla Réthy. Foto: imago sportfotodienst

Fussball ist mitunter auch gesprochenes Wort, und dessen Stimme war in Deutschland über Jahre hinweg: Béla Réthy. Am Mittwochabend wird er für das ZDF letztmals ein Spiel kommentieren, danach wird er am Tag seines 66. Geburtstags zum Privatier.