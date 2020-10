Volleyball: Auftakt in der NLB – Für Volero Züri Unterland ist der Aufstieg ein Muss Volero Züri Unterland startet am Sonntag mit dem Heimspiel gegen Volleya Obwalden in die Saison. Die zweithöchste Liga soll dem neuformierten Team nur als Zwischenstation dienen. Peter Weiss

Züri Unterlands Vera Caluori blockt einen Angriffsball des Vorjahres-NLB-Spitzenteams Aadorf erfolgreich. Die routinierte Mittelblockerin ist eine von fünf Spielerinnen, die den Sprung zur neuen, hochambitionierten Equipe Volero Züri Unterland geschafft haben. Foto: Urs Kindhauser

Cheftrainerin Svetlana Ilic und fünf Spielerinnen sind aus dem Fanionteam des VBC Züri Unterland übrig geblieben, das am Ende der vergangenen Saison genau sechs Tage vor deren Coronavirus-bedingten Abbruch dem Ligaerhalt in der Nationalliga B (NLB) einen wichtigen Schritt nähergekommen war. In der kommenden Saison, die das Team am Sonntag um 16 Uhr gegen Volleya Obwalden eröffnet, sind die Ambitionen deutlich höher gesteckt.