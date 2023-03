Reportage zu prorussischen Protesten – Fürs Demonstrieren bezahlt – Wie Putins Rentner­armee in Moldau für Chaos sorgt Moldau steht auf der Begehrlichkeitsliste des Kreml ganz oben. Mit zentral gesteuerten Aktionen soll Stimmung gemacht werden. Wer steckt dahinter? Eine Reise zu den Machtzentren der Russlandfreunde. Cathrin Kahlweit aus Chisinau

Mehrere Tausend Menschen protestieren gegen die prowestliche Führung Moldaus im März 2023 in Chisinau, Moldau. Foto: Keystone

Im Hof hinter der Stadtverwaltung von Orhei wird die Revolution geplant. Doch die Armee, die in der nahen Hauptstadt die Regierung stürzen soll, ist nicht wirklich in Form: Alte Männer in krummgelaufenen Schuhen und erschöpfte Frauen in wattierten Jacken warten frierend auf einen Bus, der sie an einen geheimen Treffpunkt vor der Stadt fahren soll.