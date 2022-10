Plus 6 Prozentpunkte in Weiach – Fürs neue Schulhaus droht Knall beim Steuerfuss Die Baukommission hat ihre Pläne für den Schulhaus-Neubau vorgestellt. Und die Bevölkerung auf eine bevorstehende Steuererhöhung vorbereitet. Astrit Abazi

Unter dem Roten Platz könnte eine Tiefgarage gebaut werden. Visualisierung: Graf Biscioni

Die Gemeinde Weiach steht am Scheideweg. Im März 2023 werden die Stimmberechtigten darüber entscheiden, was mit dem Schulgebäude und den Räumlichkeiten der Gemeinde passieren wird. Zur Auswahl stehen ein moderner Ersatzneubau oder eine Sanierung der bestehenden Gebäude. Unabhängig vom Resultat der bevorstehenden Abstimmung steht schon heute fest, dass beide Varianten teuer werden. In beiden Fällen muss Weiach deutlich über 20 Millionen Franken investieren. Es ist mit einer Steuererhöhung zu rechnen. Am Donnerstagabend hat die Baukommission nun gezeigt, wie der Neubau mit Klassenzimmern, Gemeindesaal, Turnhalle und Vereinsräumen aussehen könnte – und wie sich die kleine Kiesgemeinde das leisten soll.