Regionalfussball – Funktionäre glauben an Wiederaufnahme Von den Erstligafussballern an abwärts ist noch unklar, wann bei den Aktiven die Saison fortgesetzt wird. Die nächsten Bundesratsentscheide sollen Klarheit schaffen. Markus Wyss

Packende Duelle, wie hier zwischen dem Glattbrugger Fatlind Basha (links) und dem Klotener Sharif el Nashar, wollen die Fussballfans in diesem Frühling wieder sehen. Foto: Sibylle Meier

Voraussichtlich am 14. April wird der Bundesrat über die nächsten möglichen Öffnungsschritte wegen des Coronavirus in der Schweiz informieren. Kann Breitensport, der draussen ausgetragen wird, ab Mitte April wieder vollumfänglich betrieben werden? Oder vielleicht erst ab Anfang Mai? Die Fussballverbände der Ersten Liga (EL), der Amateur Liga (AL) und die Regionalverbände, die sehr eng zusammen arbeiten, sind auf verschiedene Szenarien bestens vorbereitet.

So setzt zum Beispiel der Fussballverband der Region Zürich (FVRZ), bei einer Öffnung Mitte April, bereits am Donnerstag 6. Mai die ersten Meisterschaftsnachtragsspiele an. «Kann Breitensport im Freien gemäss Bundesrat ab Mitte April wieder ausgeübt werden, wollen wir im FVRZ an Pfingsten, 24. Mai, sämtliche Vorrunden abgeschlossen haben», klärt Willy Scramoncini, der Leiter Abteilung Spielbetrieb des FVRZ, auf.