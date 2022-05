HEV Bülach und Kloten – Fusion der Hauseigentümer-Verbände geplatzt Die Hauseigentümer aus Kloten wollen nicht mit jenen aus Bülach zusammenspannen. Der Entscheid kam für die Präsidenten überraschend. Andrea Söldi Urs Jaudas

Hauseigentümer-Verbände gehen im Unterland weiterhin getrennte Wege. Foto: Urs Jaudas

Seit drei Jahren arbeiten die Hauseigentümer-Vereine (HEV) Bülach und Umgebung sowie Kloten und Umgebung an einem Zusammenschluss. 2019 hatten die beiden Generalversammlungen ihren Vorständen einstimmig den Auftrag dazu gegeben. «Wir haben wohl Hunderte Stunden in die Erarbeitung der Unterlagen, Statuten und Verträge investiert», sagt Andres Bührer, Präsident des HEV Bülach. Doch am Montagabend lehnte die gemeinsame Generalversammlung das Vorhaben ab.