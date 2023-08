Fussball 2. Liga interregional – Der FC Bülach bezieht eine ärgerliche Niederlage Der Start in die Meisterschaft ist Aufsteiger Bülach nicht geglückt. Er unterlag bei Lachen/Altendorf 1:2. Markus Wyss

Die Trauben hängen für Aufsteiger Bülach in der 2. Liga interregional höher als in der 3. und der 2. Liga, wo der Verein aus der Bezirkshauptstadt in den vergangenen zwei Jahren gespielt hatte und von Sieg zu Sieg geeilt war. Das erste Meisterschaftsspiel der Saison verlor das Team von Trainer Gianni Lavigna bei Lachen/Altendorf 1:2. Bereits eine Woche zuvor waren die Unterländer in Unterstrass knapp aus dem Cup-Wettbewerb ausgeschieden.

«Schade, wir hatten sieben gute Torchancen, Lachen nur vier, und wir verlieren trotzdem 1:2», sagte Trainer Lavigna. Sein Team geriet in der 25. Minute in Rückstand. In der 78. Minute erzielten die Bülacher durch ihren Topskorer Leo Teixeira den verdienten Ausgleich. Danach wollte der Aufsteiger zu viel und versuchte vehement, das Skore zu drehen. Ein Konter in der 86. Minute – die linke Verteidigerseite von Bülach war quasi offen – führte zum 2:1-Siegtreffer für die Schwyzer.

«Meine Spieler mussten in Unterstrass und Lachen Lehrgeld bezahlen. In der 2. Liga interregional wird härter gespielt als in der 2. Liga regional, deshalb werden Fehler schneller bestraft», analysierte Trainer Lavigna die beiden ersten Saisonpartien.

Am kommenden Samstag um 16 Uhr empfängt Bülach Aufstiegsanwärter Widnau. Eine Woche später geht es für die Unterländer zum Kantonsderby nach Adliswil. Die Sihltaler orientieren sich seit ihrem Aufstieg 2018 in der Tabelle eher nach unten als nach oben.

