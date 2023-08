Fussball 2. Liga interregional – Der FC Bülach steht bereits vor der nächsten Herausforderung Am Samstag beginnt die Saison. Die Unterländer sind innerhalb von zwei Jahren zweimal aufgestiegen. Sie scheuen sich nicht vor der schwierigen Aufgabe in der höheren Liga. Markus Wyss

Mit Schwung will der FC Bülach nach dem Aufstieg auch in der 2. Liga interregional starten. Foto: Paco Carrascosa



Dem FC Bülach ist zwischen 2021 und 2023 der gleiche Effort gelungen wie dem FC Adliswil zwischen 2016 und 2018: der direkte Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional. In den kommenden Monaten wird sich das Team von Trainer Gianni Lavigna als Aufsteiger in der Tabelle allerdings nach hinten orientieren müssen. Das ist dem 51-Jährigen klar, er nennt den Ligaerhalt als erklärtes Saisonziel.

Deshalb fordert er nun von seinem Team unmissverständlich eine noch bessere Defensivarbeit als in den vergangenen 24 Monaten. «Wir müssen noch besser verteidigen, weil in der 2. Liga interregional die Stürmer nochmals besser sind als in der 2. Liga regional und wir in der 2. Liga interregional auch nicht mehr so viele Tore schiessen werden», betont Lavigna.

Mit der Vorbereitung ist er zufrieden. Dabei achtet er nicht so sehr auf die Resultate. Deshalb beunruhigt ihn auch die 0:2-Cupniederlage vom vergangenen Samstag beim gleichklassigen Unterstrass nicht. «Wir waren in der ersten Halbzeit das bessere Team und hatten drei, vier Topchancen. Nach der Pause fingen wir einen dummen Elfmeter ein und danach ein Kontertor, als wir aufmachen mussten», blickt er zurück.

Besonderes Wiedersehen unter Trainern

Die wichtigsten Bülacher Abgänge nach der vergangenen Saison waren Giancarlo Pizzolotto (Senioren und Funktionär), Ramon Kessler (Pause) und Nemanja Petrovic (Unterstrass). Bei den acht Zuzügen ragen der Embracher Erlind Gjukaj und der Dribbelkünstler Sedat Nuhiji heraus. Froh ist man in Bülach, dass man die beiden Ausnahmestürmer Leandro Miguel Teixeira und Adrian Xhemajli halten konnte.

Gianni Lavigna liebt die Herausforderung. Deshalb betont er, dass sich seine Mannschaft und er immens auf die neue Saison freuen. Zu einem besonderen Wiedersehen wird es für Bülachs Coach am Samstag in Lachen kommen. Der dortige Trainer ist Ivan Dal Santo. Mit ihm hat Lavigna bei Wettingen in der höchsten Schweizer Juniorenliga gespielt. Dal Santo ist im Jahr 2000 mit St. Gallen Schweizer Meister geworden und hat danach auch beim FC Zürich verteidigt. «Jetzt spielen Ivan und ich gegeneinander und nicht mehr miteinander», lächelt Gianni Lavigna.

Markus Wyss ist Sportredaktor hauptsächlich im Bereich des Regionalfussballs und des Regionaleishockeys. Er hat nach der Matur je drei Semester reformierte Theologie und Psychologie studiert. Nach Arbeitstätigkeiten im Sportjournalismus und Sozialbereich wechselte er 2001 zum «Zürcher Unterländer». Mehr Infos

