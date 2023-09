Fussball 2. Liga interregional – Die Ausnahmetrainer

stehen im Mittelpunkt Bülachs Gianni Lavigna und Adliswils Gianmario Pischedda haben in den vergangenen Jahren viel erreicht. Gehobene Fussballkost boten auch ihre Teams bei der Direktbegegnung im Sihltal, die mit einem 1:1 endete. Makus Wyss

«Wenn ein Team heute den Sieg verdient hätte, dann wir», meinte Bülachs Trainer Gianni Lavigna nach dem Spiel. Foto: André Springer

Adliswil gegen Bülach war in der Gruppe 4 der 2. Liga interregional nicht nur ein Zürcher Derby. Es war eine Begegnung mit mehreren Gemeinsamkeiten. Während Adliswil der direkte Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional zwischen 2016 und 2018 gelang, schaffte Bülach das gleiche Kunststück zwischen 2021 und 2023.

Die Vereine werden nach wie vor von Erfolgstrainern trainiert: Adliswils Gianmario Pischedda (42) konnte trotz bescheidener finanzieller Mittel Adliswil seit 2018 ununterbrochen in der 2. Liga interregional halten und Bülachs Gianni Lavigna (51) führte bereits sechs Regionalteams zum Aufstieg. Dass die beiden Teamverantwortlichen Italiener sind, ist eine weitere Gemeinsamkeit.

Selbstsicher wie ihre Trainer gingen die Mannschaften ins Direktduell. Die Sihltaler, die eine Woche zuvor das Prestigeduell in Thalwil 2:1 gewonnen hatten, zeigten sofort, wer Herr im Haus ist. Bülach, das vor acht Tagen gegen Aufstiegsanwärter Widnau den Ausgleichstreffer in der Nachspielzeit hinnehmen musste, setzte auf Konter. In der 17. Minute schoss Agon Morina erstmals gefährlich aufs Adliswiler Tor. Drei Minuten später mündete Morinas Schuss zum 1:0 Führungstreffer. Der starke Techniker verwertete ein Zuspiel von Rechtsverteidiger Kevin Lopes.

FC Adliswil - FC Bülach 1:1 (0:1) Tal. – 90 Zuschauer. – Tore: 20. Morina 0:1. 65. Bosbach 1:1. – Bülach: Zmajlaj; Lopes, Nwannah, Galati, Willi (83, Gjukaj); Xhemajli (36. Klay, 76. Galliker), Laski, Gashi, Nuhiji; Morina (70. Carvalho); Teixeira. – Bemerkungen: 32. Pfostenschuss Buqaj (A). 79. Pfostenschuss Carvalho (B).

Danach übernahm Aufsteiger Bülach keck das Spieldiktat. Nun konterte Adliswil. Buqajs direkter Freistoss landete an der Bülacher Pfosten-Innenkante. Vor und nach der Pause aber hätten die Unterländer das Score erhöhen können. Der auffällige Sedat Nuhiji schoss in der 48. Minute nach feinen direkten Zuspielen von Arlind Gashi und Leandro Teixeira den Ball sieben Meter vor dem Tor freistehend über das halbleere Gehäuse. Vor und nach dem Seitenwechsel hätte der offensiv starke Gashi gar dreimal das 2:0 für Bülach erzielen können.

Mit Ausbeute unzufrieden

Nach einer Stunde Spielzeit meldete sich Adliswil zurück. Die Sihltaler waren meist nach stehenden Bällen gefährlich. Ein solcher köpfte Tobias Bosbach in der 65. Minute zum 1:1 ins Netz. Beide Trainer suchten nach dem Ausgleichstreffer den Sieg. Wobei Bülach bei seinen Kontern eher gefährlicher war als Gastgeber Adliswil. Fabio Carvalho traf in der 79. Minute den Adliswiler Aussenpfosten.

«Aufgrund der Leistungen der beiden Teams haben wir hier zwei Punkte verloren», fasste nach Spielschluss Bülachs Ehrenpräsident Edi Koller das Geschehen zusammen. Auch Gianni Lavigna war mit dem Resultat unzufrieden. «Wenn ein Team heute den Sieg verdient hätte, dann wir. Bereits gegen Lachen und Widnau waren je drei Punkte für uns möglich, aber jetzt haben wir nach drei Spielen erst zwei Punkte», rechnete der Trainer vor. Er verwies auf einen gefährlichen Umstand: In dieser Gruppe gebe es keine schwache Mannschaft. Deshalb sei es enorm wichtig, immer wieder drei Punkte zu gewinnen, weil man mit nur einem Punkt für ein Unentschieden kaum vom Tabellenende wegkomme.

Zu Recht zufrieden mit seinem persönlichen Auftritt war der 21-jährige Arlind Gashi, der als A-Junior von Effretikon nach Bülach gewechselt war. «Es macht Spass, in dieser Mannschaft zu spielen. Zudem erzielen wir in der zweiten Liga interregional als Mannschaft weitere Fortschritte», begründete der Mittelfeldspieler.

Bülachs auffälliger Sedat Nuhiji (rechts) im Zweikampf mit Adliswils Ilir Buqaj. Foto: André Springer

