Fussball 2. Liga – Regensdorf schaut nach oben, drei Clubs richten sich nach unten Am Wochenende beginnt die Saison in der 2. Liga. Der FC Regensdorf strebt den sofortigen Wiederaufstieg an. Bassersdorf, Glattbrugg und Kloten kämpfen gegen den Abstieg. Markus Wyss

Führt Trainer Beat Studer den FC Regensdorf zum Wiederaufstieg in die 2. Liga interregional? Foto: Leo Wyden

Das Verdikt war eindeutig: Zehn Punkte fehlten in der vergangenen Saison Aufsteiger Regensdorf in der Gruppe 3 in der 2. Liga interregional zum Klassenerhalt. «Dann sind wir halt zu wenig stark für die 2. Liga interregional», analysierte Sportchef René Forrer nach dem Abstieg.

Obwohl die Punkteprämien in Regensdorf in den vergangenen Jahren deutlich reduziert wurden, gab es im Sommer im Furttal namhafte Transfers. Prominentester Zuzug für das Team von Trainer Beat Studer ist der ehemalige GC-Profi Gabriel Machado, der bereits zwischen 2018 und 2020 im Wisacher seine Fussballschuhe geschnürt hat. Der 33-Jährige spielte zuletzt bei Zug 94.

Der 54-jährige Beat Studer ist als Coach schon mit mehreren Regionalteams aufgestiegen. Der ehemalige Profi und Abwehrspezialist könnte in dieser Saison Regensdorf – so, wie er es vor zwei Jahren getan hat – erneut zur Promotion in die 2. Liga interregional führen.

Bassersdorfs Verletzungspech

In der vergangenen Saison bewerkstelligte Bassersdorf erst in der letzten Runde in den Schlussminuten den Ligaerhalt. Grosses Verletzungspech begleitete die Mannschaft von Trainer Kevin Bär während der ganzen Rückrunde. Die Probleme schwappen nun gar auf die neue Saison über. Die ehemaligen Challenge-League-Spieler Etienne Manca und Yannic Nagel werden weiter wochenlang ausfallen. Bei Abwehrchef Gino Zambelli hofft Bär, dass es nicht mehr ganz so lange dauert, und Simon Copat sollte am Samstag um 17 Uhr beim Meisterschaftsauftakt zu Hause gegen den FC Schaffhausen 2 trotz Leistenproblemen mithelfen können.

Trotz der personellen Probleme geht der Trainer zuversichtlich in die neue Saison. «Wir sind jetzt dank Zuzügen breiter aufgestellt und haben an Qualität gewonnen», berichtet er. In der vergangenen Saison haben im Meisterschaftsfinish vor allem die jungen Liam Bachmann und Marvin von Büren geglänzt. «Weitere vielversprechende Junge kommen bei uns nach», ergänzt Kevin Bär erfreut.

Ausnahmespieler in Glattbrugg

Im Sommer 2021 schrammte das Glattbrugger Team von Trainer Rade Baratovic noch knapp am Abstieg in die 4. Liga vorbei. Innerhalb von zwei Jahren aber formte der Coach seine Equipe zu einer 3.-Liga-Spitzenmannschaft. Nun gelang der Aufstieg in die 2. Liga.

Baratovic weiss, dass die kommenden Monate für sein Team schwieriger werden als die vergangenen. Saisonziel sei der Klassenerhalt. Um dies zu erreichen, ist ihm ein Top-Transfer gelungen. Über seinen Kollegen, den ehemaligen GC- und heutigen Aarau-Profi Alexander Cvetkovic, hat er Danijel Subotic kennen gelernt. Der 34-jährige Subotic war in der Saison 2019/20 Profi bei GC. Der 1,91 Meter grosse Mittelstürmer wird Mladen Apostolovic ersetzen, der in der vergangenen Saison für Glattbrugg 26 Tore erzielt und im Sommer zu Oerlikon/Polizei gewechselt hat. «Danijel Subotic wird gratis bei uns spielen und keine Punkteprämie bekommen, wie alle anderen Spieler bei uns auch keine Punkteprämie erhalten», erklärt Baratovic.

Eingeschränktes Training in Kloten

Klotens Wunsch, in der Gruppe 6 statt in der «Unterländer Gruppe 4» die 3.-Liga-Saison 2022/23 zu bestreiten, hat sich ausgezahlt. Die Flughafenstädter unter Spielertrainer Alper Urkay setzten sich am Schluss souverän mit sieben Punkten Vorsprung durch und kehrten damit nach 2004 in die 2. Liga zurück.

Für die neue Saison konnten neben anderen Leoncio Frei (FC Oerlikon/Polizei), Besart Gjukaj (FC Phönix Seen) sowie Jony Junior Barbosa auf den Stighag geholt werden. Enorm wichtig war, dass der defensive Mittelfeldspieler Denis Simijonovic gehalten werden konnte. Der 30-Jährige fehlte in der vergangenen Rückrunde berufshalber. Im Sommer bemühte sich vor allem Dübendorf um den ehemaligen GC-Spieler.

Alle Fussballerinnen und Fussballer in Kloten leiden seit Wochen unter dem Japankäfer. Seit Mitte Juli darf in ganz Kloten nicht mehr künstlich bewässert werden. Die 2.-Liga-Fussballer konnten deshalb in den vergangenen Wochen nur eingeschränkt trainieren.

