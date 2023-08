Fussball 3. Liga – Beim FC Brüttisellen-Dietlikon herrscht Aufbruchstimmung In der vergangenen Saison kämpfte der FC Brüttisellen-Dietlikon gegen den Abstieg in die 4. Liga. Mit mehreren Rückkehrern will der ehemalige NLB-Verein jetzt wieder nach oben blicken. Markus Wyss

Beim FC Brüttisellen-Dietlikon gibt seit dieser Saison Trainer Zahir Idrizi den Takt vor. Foto: Milad Perego

Zu Beginn der 90er-Jahre hiessen die Gegner auf dem Brüttiseller Lindenbuck FC Zürich oder FC Basel. Der Unterländer Verein spielte damals während drei Saisons in der zweithöchsten Schweizer Liga, der Nationalliga B.

In der vergangenen Saison gaben sich Volketswil oder Zürich-Affoltern auf dem Lindenbuck die Ehre. Am Ende kämpfte der FC Brüttisellen-Dietlikon erfolgreich gegen den Abstieg in die 4. Liga, die achthöchste Schweizer Spielklasse.

Noch 2022 war der Club immerhin in der 2. Liga mit dabei. Der aktuelle Absturz deutete sich allerdings bereits 2021 an, als Erfolgstrainer Robert Merlo nach vielen Jahren zurücktrat. Zugleich plagten die Ausnahmespieler Dario Krebs und Alessio Barigliano immer mehr Verletzungen, der wichtige Gianluca Merlo trat kürzer, und Abwehrchef Marvin Meckes musste als Filmemacher zuweilen am Sonntag arbeiten. Die Abwärtsspirale drehte sich.

Vom Zuschauer zum Trainer

Obwohl Brüttisellen nicht weit von Zürich entfernt liegt, hat der Verein bereits Dorfcharakter. Einer, der Tag und Nacht dem Club zur Verfügung steht, ist Sportchef Walter Remy. Diesem entging nicht, dass sich Zahir Idrizi, der in den Saisons 2015/16 und 2020/21 für Brüttisellen-Dietlikon auf Torejagd gegangen war, im Lindenbuck häufig Spiele seines ehemaligen Vereins anschaute. Clubnähe und Engagement sind hier gefragt.

Deshalb entschieden die Vereinsverantwortlichen, dass der 37-jährige Kosovare Nachfolger von Trainer Marcel Erismann wird. «Zahir hat als Assistenztrainer beim FC Dübendorf gute Arbeit geleistet», nennt Remy einen der Gründe für die Wahl.

Mit Idrizi kehren ebenso die ehemaligen Leistungsträger Mauro Gallani (aus Dübendorf) sowie Yanick Hirzel und Andris Rosa (beide Schwamendingen) zurück. Weitere Akteure stiessen zum Kader des neuen Trainers. Mit ihnen allen werden der junge Spielmacher Joel Evangelisti (24) sowie der bereits starke 18-jährige Stürmer Denis Saipi weitere Fortschritte erzielen können.

«Unser Saisonziel ist ein Platz in der vorderen Tabellenhälfte», hielt Walter Remy vor einer Woche fest. Der darauffolgende 4:2-Cupsieg zu Hause gegen den starken 3.-Ligisten Wetzikon untermauert seine Forderung.



