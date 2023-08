Fussball 3. Liga – Plötzlich lief es wie geschmiert

für den FC Niederweningen Zum Saisonauftakt mussten die Wehntaler zu Beginn der Partie beim FC Rafzerfeld untendurch. Ein Weitschusstor in der 22. Minute aber änderte das Spielgeschehen und führte schliesslich zum 3:1-Sieg. Markus Wyss

Kein leichtes Spiel für den FC Rafzerfeld: Daniel Riesen (links) kämpft gegen Martijn Sanders um den Ball. Foto: Paco Carrascosa

Die wohl am idyllischsten gelegenen Fussballanlagen im Unterland sind diejenigen in Rafz und Niederweningen. Die beiden Landclubs verbinden noch drei weitere Gemeinsamkeiten: Sie haben keinen Kunstrasenplatz, viele eigene Zuschauer besuchen auch Auswärtsspiele ihrer Lieblinge und die beiden Vereine werden momentan von Trainern gecoacht, die einen berühmten Namen tragen.

Bei Rafzerfeld ist dies Stephan Schäuble, der Inhaber des Uefa-A-Trainerdiploms ist und für Teleclub Spiele der Fussball Champions League kommentiert. Bei Niederweningen steht mit Heinz Barmettler ein zweifacher Schweizer Meister mit dem FC Zürich an der Seitenlinie.

Schäuble und Barmettler haben in ihrer Vergangenheit nicht nur Grossartiges geleistet, sie können ihre Spieler auch gut führen. Rafzerfeld gehörte im Direktduell die Startphase. Zweimal Joel Pfiffner und Leon Hess hätten die Gastgeber in Führung schiessen können. Stattdessen erzielte in der 22. Minute Lionel Spielmann mit einem genauen Weitschuss das 1:0 für Niederweningen. Der Ärger bei den Rafzerfeldern war gross.

«Wir waren gut eingestellt und plötzlich liegen wir hinten», sagte nach Spielschluss der eingewechselte Fabian Schelbert. «Wir haben Niederweningen vor eine Woche im Cupspiel gegen Wipkingen beobachtet und gesehen, dass sie gerne aus der zweiten Reihe schiessen. Wir waren vor den Weitschüssen gewarnt», befand Assistenztrainer Stefan Neukom. Verteidiger Yannic Pfiffner hielt fest: «Zwei Defensivspieler stehen beim 0:1 viel zu weit vom Torschützen weg. Da müssen wir besser kommunizieren.»

Knapper Kader in Niederweningen

Das Gegentor raubte Rafzerfeld den Elan. Zumal die Gastgeber ohne ihren offensiv starken Mittelfeldspieler Dominic Röösli sowie ihre Nummer 6, Captain Erich Spühler, auskommen mussten. Die Gäste aus Niederweningen dagegen beflügelte das Führungstor. Gleich nach dem Seitenwechsel verpassten Tom Kloter und Alessandro Tanner das 0:2. Etwas entgegen dem Spielverlauf erzielte Rafzerfelds Leon Hess in der 58. Minute das 1:1, nachdem er gekonnt Goalie Manuel Rüedi ausgedribbelt hatte.

FC Rafzerfeld - FC Niederweningen 1:3 (0:1) Trube, Rafz. – 150 Zuschauer. – Tore: 22. Lionel Spielmann 0:1. 58. Hess 1:1. 62. Tanner 1:2. 75. Lionel Spielmann 1:2. – Rafzerfeld: Zimmermann; Yannic Pfiffner, Amhof, Riesen, Mächler; Spühler, Meister, Isaak; Joel Pfiffner; Hess, Egger. – Eingewechselt: Fabian Schelbert, Müller, Michele, Siconolfi, Piubel, Flütsch, Vejseli. – Niederweningen: Rüedi; Meier, Kramer, Stifter, Hager; Hauser, Cedric Spielmann, Franz, Lionel Spielmann, Videcnik; Tanner. – Eingewechselt: Kloter, Dürst, Hager.

Die Niederweninger aber reagierten eindrücklich. Mehrmals liessen sie den Ball schnell und direkt nach vorne laufen. Vorne in der Mitte sorgte Tanner dauernd für Gefahr. Auf den Seiten wurde er geschickt durch Denis Videcnik, Nino Hauser und Matthias Dürst unterstützt. Die Mittelfeldspieler Cedric und Lionel Spielmann sowie Timon Franz agieren ebenso sehr offensiv. Die Wehntaler erzwangen so in der 62. Minute das 2:1 und in der 75. Minute das 3:1. Bei diesem Resultat blieb es, obwohl sich Rafzerfeld nach dem 1:3 nochmals aufbäumte.

«Ich bin zufrieden, weil wir offensiv und harmonisch Fussball gespielt haben», analysierte Niederweningens Trainer Heinz Barmettler sein Meisterschaftsdebüt. Sorgen bereitet ihm hingegen sein kleiner Kader von nur gut 15 Spielern. In Rafz kamen insgesamt nur 14 zum Einsatz.

Stephan Schäuble dagegen ärgerte sich. «Wir brauchen zu viele Torchancen und müssen zu oft einem Rückstand nachrennen, und das braucht Kraft», begründete er seinen Unmut. Trotzdem ist der 46-Jährige überzeugt, dass sein Team in dieser Saison vor der letzten Runde den Ligaerhalt wird sicherstellen können.

